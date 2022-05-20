Происшествия 20.05.2022 в 16:46

В Бурятии дети спалили беседку в парке

За этот месяц в республике произошло 18 пожаров из-за шалости детей с огнем
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии дети спалили беседку в парке
Днем 19 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании беседки в парке «Аллея Счастья» в селе Тарбагатай. 11 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар. Предварительной причиной возгорания стала детская шалость с огнем.

Дознаватели выяснили, что двое детей играли со спичками в парке.

- Один ребенок бросил спичку, которая потухла. Второй поджог полиэтиленовый пакет, с которого начали капать горящие капли на пол беседки. Дети попытались самостоятельно потушить возгорание, но не смогли и убежали. В результате пожара огнем уничтожена беседка на площади 15 квадратных метров, - сообщили в МЧС.


Всего за этот месяц в Бурятии произошло 18 пожаров из-за детской шалости. В результате уничтожено 5 зданий, повреждены 6 сооружений, а также 3 квартиры.

Фото: МЧС Бурятии
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