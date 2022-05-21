В Бурятии тушат 4 лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 9 лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, четыре из них возникли из-за сухих гроз, 2 из-за линейных объектов, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём.«Общая площадь, пройденная огнём, составила 198 га, 2 га из которых пройдено верховным пожаром. Пять лесных пожаров в Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы. На утро 21 мая продолжаются работы по тушению 4 лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Прибайкальском и Селенгинском районах», - рассказали в РАЛХе.Сейчас на тушении пожаров работают 306 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, а также 63 единицы лесопожарной техники.Фото: РАЛХ