Происшествия 21.05.2022 в 10:06

В Бурятии тушат 4 лесных пожара

В борьбе с огнем задействованы более 300 человек
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии тушат 4 лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии тушили 9 лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах. 

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, четыре из них возникли из-за сухих гроз, 2 из-за линейных объектов, остальные - из-за неосторожного обращения с огнём. 

«Общая площадь, пройденная огнём, составила 198 га, 2 га из которых пройдено верховным пожаром. Пять лесных пожаров в Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы. На утро 21 мая продолжаются работы по тушению 4 лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Прибайкальском и Селенгинском районах», - рассказали в РАЛХе. 

Сейчас на тушении пожаров работают 306 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, а также 63 единицы лесопожарной техники.

Фото: РАЛХ
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