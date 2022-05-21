В Улан-Удэ ребенок попал под автомобиль

ДТП с участием ребенка произошло вечером 20 мая на ул. Столичная. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.Фото и видео: ГИБДД Бурятии