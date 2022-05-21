Происшествия 21.05.2022 в 11:31
В Улан-Удэ ребенок попал под автомобиль
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте (видео)
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием ребенка произошло вечером 20 мая на ул. Столичная. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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