Происшествия 21.05.2022 в 11:31

В Улан-Удэ ребенок попал под автомобиль

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ребенок попал под автомобиль
ДТП с участием ребенка произошло вечером 20 мая на ул. Столичная. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. 

В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

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