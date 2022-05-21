В Бурятии пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль

Вечером 20 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании надворной постройки по улице Лесная села Старая Курба Заиграевского района. На место были незамедлительно направлен дежурный караул пожарной части.Пожарное подразделение прибыло на место через нескольких минут. К этому моменту горели надворные постройки, гараж и дом. Чтобы локализовать открытое горение пожарным потребовалось больше часа. Тушение осложнялось порывистым ветром. При попытке самостоятельно потушить огонь 36-летний хозяин дома получил ожоги рук. Его госпитализировали в больницу.«Со слов хозяина, во время происшествия он находился в гараже, именно там произошло возгорание. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования», - рассказали в МЧС.В результате пожара на одном участке огнем полностью уничтожены дом, гараж, автомобиль, сарай и надворные постройки на общей площади 168 кв.м. Кроме того, огнем поврежден соседний дом и уничтожена стайка.Фото: МЧС Бурятии