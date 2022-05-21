Происшествия 21.05.2022 в 12:51

В Бурятии пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль

Хозяин жилья получил ожоги при попытке потушить возгорание
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль
Вечером 20 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании надворной постройки по улице Лесная села Старая Курба Заиграевского района. На место были незамедлительно направлен дежурный караул пожарной части.

Пожарное подразделение прибыло на место через нескольких минут. К этому моменту горели надворные постройки, гараж и дом. Чтобы локализовать открытое горение пожарным потребовалось больше часа. Тушение осложнялось порывистым ветром. При попытке самостоятельно потушить огонь 36-летний хозяин дома получил ожоги рук. Его госпитализировали в больницу.

«Со слов хозяина, во время происшествия он находился в гараже, именно там произошло возгорание. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования», - рассказали в МЧС. 



В результате пожара на одном участке огнем полностью уничтожены дом, гараж, автомобиль, сарай и надворные постройки на общей площади 168 кв.м. Кроме того, огнем поврежден соседний дом и уничтожена стайка. 

Фото: МЧС Бурятии
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