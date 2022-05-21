В Бурятии осудили экс-учительницу, застрелившую любовника из ружья

Еравнинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей учительницы из Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве своего возлюбленного.Напомним, 4 марта 2020 года в ограде одного из домов Сосново-Озерска от пулевого ранения в грудь скончался 46-летний мужчина. Перед смертью он успел сказать имя стрелявшего в него человека. Стрелком оказалась женщина - 58-летняя жительница Улан-Удэ, с которой несколько лет встречался покойный. Она не была судима и вела вполне благопристойный образ жизни, до пенсии много лет работала в школе учителем начальных классов.Подозреваемую задержали, при досмотре у нее в сумочке силовики обнаружили патроны от мелкокалиберного нарезного ружья. Женщина объяснила, что года два назад украла их у потерпевшего и все это время носила с собой. На допросе пенсионерка признала свою вину и рассказала подробности расправы над возлюбленным.Вечером 3 марта 2020 года в телефонном разговоре между мужчиной и женщиной на почве ревности произошла ссора. Сразу после нее женщина села за руль своего автомобиля и выехала из Улан-Удэ.Около 3 часов 30 минут ночи она приехала в Сосново-Озерское. Сначала зашла в недостроенный пустой дом, где взяла ружье, зарядила его, после чего направилась к зимовью, где временно жил возлюбленный. Видимо, она планировала расправиться с мужчиной в доме, но в этот момент он вышел на крыльцо. Обвиняемая прицелилась и выстрелила ему в спину, раненый обернулся и успел разглядеть подругу.После выстрела женщина села в машину и выехала обратно в город. Раненый мужчина позже скончался в больнице.При вынесении приговора суд учел отсутствие у женщины судимостей, признание вины и активное способствование расследованию преступления, явку с повинной, ее положительные характеристики с места работы, от родственников и друзей, а также удовлетворительную характеристику по месту жительства, возраст подсудимой и состояние ее здоровья.«За совершенное преступление подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.Фото: «Номер один»