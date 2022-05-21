Происшествия 21.05.2022 в 19:59
В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка
Огонь быстро распространился из-за сильного ветра
Текст: Константин Воронов
Сегодня днём в селе Ильинка произошел крупный пожар, охвативший два жилых дома и надворные постройки. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за сильного ветра была угроза дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома.
К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольные пожарные.
«В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня. Общая площадь возгорания составила 200кв.м. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются», рассказали в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольные пожарные.
«В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня. Общая площадь возгорания составила 200кв.м. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются», рассказали в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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