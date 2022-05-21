В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка

Сегодня днём в селе Ильинка произошел крупный пожар, охвативший два жилых дома и надворные постройки. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за сильного ветра была угроза дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома.К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольные пожарные.«В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня. Общая площадь возгорания составила 200кв.м. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются», рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС