Происшествия 21.05.2022 в 19:59

В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка

Огонь быстро распространился из-за сильного ветра
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка
Сегодня днём в селе Ильинка произошел крупный пожар, охвативший два жилых дома и надворные постройки. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, из-за сильного ветра была угроза дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома. 



К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольные пожарные. 



«В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня. Общая площадь возгорания составила 200кв.м. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются», рассказали в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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