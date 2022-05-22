Житель Бурятии напоролся на штырь

21 мая в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратились жители Гусиноозёрска с просьбой оказать помощь их соседу. Пьяный мужчина перелезал через забор и напоролся на металлический штырь.

На место происшествия выехали спасатели. Совместными усилиями спасателей и соседей пострадавшего со штыря удалось снять, но предварительно пришлось вырезать часть металлического ограждения. Горожанина передали работникам скорой помощи, сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Фото: "Номер один"



