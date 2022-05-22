Происшествия 22.05.2022 в 13:07

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела заимка

Неисправная электропроводка оставила семью фермеров без дома

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела заимка

Утром 21 мая на территории Курумканского района загорелась животноводческая стоянка в местности Харгана сельского поселения Барагхан.

Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы сдерживали распространение огня и не допустили перехода огня на другие строения. Совместными усилиями пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

В результате пожара огнём уничтожены жилой дом, летник, гараж и сарай. Общая площадь пожара составила 145 кв. м. Пострадавших нет. Предположительно, очаг загорания был в сарае. По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что необходимо пользоваться только исправной электропроводкой, не допускать соединения методом скручивания проводов, не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.


Фото: "Номер один"

Теги
пожар курумканский район

Все новости

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела заимка
22.05.2022 в 13:07
В Бичурском районе Бурятии тушат крупный лесной пожар
22.05.2022 в 12:32
Житель Бурятии напоролся на штырь
22.05.2022 в 12:12
В Хоринском районе решается вопрос о закрытии филиала БРИТ
22.05.2022 в 09:00
В Бурятии силовики разберутся, почему региональные дороги не содержат должным образом
22.05.2022 в 08:00
В Бурятии прокуратура и суды тормозят туристический проект на миллиард рублей
22.05.2022 в 07:00
Погибшему десантнику из Бурятии присвоили звание Героя России
21.05.2022 в 20:58
В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка
21.05.2022 в 19:59
В Бурятии осудили экс-учительницу, застрелившую любовника из ружья
21.05.2022 в 17:46
Цены на подержанные иномарки в Бурятии покатились вниз
21.05.2022 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Житель Бурятии напоролся на штырь

Пьяный мужчина пытался перелезть через забор

22.05.2022 в 12:12
В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка
Огонь быстро распространился из-за сильного ветра
21.05.2022 в 19:59
В Бурятии осудили экс-учительницу, застрелившую любовника из ружья
Женщина получила 9 лет колонии
21.05.2022 в 17:46
В Бурятии пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль
Хозяин жилья получил ожоги при попытке потушить возгорание
21.05.2022 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru