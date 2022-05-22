В Бурятии из-за короткого замыкания сгорела заимка

Утром 21 мая на территории Курумканского района загорелась животноводческая стоянка в местности Харгана сельского поселения Барагхан.

Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные. До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы сдерживали распространение огня и не допустили перехода огня на другие строения. Совместными усилиями пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

В результате пожара огнём уничтожены жилой дом, летник, гараж и сарай. Общая площадь пожара составила 145 кв. м. Пострадавших нет. Предположительно, очаг загорания был в сарае. По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что необходимо пользоваться только исправной электропроводкой, не допускать соединения методом скручивания проводов, не оставлять электроприборы включенными без присмотра, а также не перегружать электросеть единовременным включением нескольких приборов.





Фото: "Номер один"