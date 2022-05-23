В Бурятии брату с сестрой дали по 6 лет за 20-минутную поездку с незнакомкой

В Бурятии огласили суровый приговор по одной из самых редких для республики статей – похищение человека.В тот вечер 13 ноября прошлого года 26-летняя жительница поселка Селенгинска Ирина Климова решила отметить с младшим братом Сергеем Токмачевым покупку нового автомобиля. Отдохнуть и расслабиться пришли в местное кафе. 21-летний Сергей купил пиво, сестра вышла покурить. Дальше показания свидетелей и фигурантов дела расходятся. Кто-то (в том числе и сестра Сергея) говорил следователям о том, что брат потрогал одну из посетительниц кафе за грудь, другие свидетели упоминали ягодицы. Сам Сергей уверял, что его толкнули, а он, в свою очередь, по инерции тоже невзначай задел одну из девушек. Та возмутилась, на помощь ей тут же подоспели подруги, накинувшись с кулаками на Сергея. Вернувшись в кафе, Ирина увидела, что ее брат в беде, и вцепилась в одну из девушек за волосы. Дерущихся с большим трудом расцепили и попросили удалиться из кафе. Ребята ретировались. Но это всего лишь предисловие к нашей скандальной истории.Ирина и Сергей сели в машину и поехали в близлежащий круглосуточный магазин за сигаретами. Стояла уже глубокая ночь. И там они снова встретились со своими противниками. Девушки стояли возле крыльца магазина. Они обступили машину, где находились брат с сестрой, и, как далее свидетельствовали на суде Токмачев и Климова, начали материться, пинать машину, требовали возместить ущерб от порванной во время драки в кафе куртки. Одна из девушек Ольга Пяткова села на заднее сиденье автомобиля. По ее уверениям, в этот момент ноги девушки находились на земле. Она просила Ирину выйти к компании на разговор. Дальнейшие события произошли в считанные секунды.«Токмачев, реализуя свой преступный умысел с целью похищения Пятковой, действуя умышленно, сидя на переднем пассажирском сиденье, с силой схватил последнюю за одежду и против ее воли начал затягивать в салон автомобиля, не позволяя выйти из него. Этим он совершил незаконный захват девушки. Далее Токмачев дал указание находящейся за рулем автомобиля сестре начать движение. И Климова, испытывая личное неприязненное отношение к Пятковой, понимая преступные намерения, видя противоправное поведение своего брата, решила присоединиться к нему и совершить вместе с ним похищение Пятковой, тем самым вступив в совместный преступный сговор», - гласит приговор Кабанского районного суда.Во время движения Токмачев перебрался на заднее сиденье, между ним и девушкой завязалась драка. В материалах дела фигурирует и нож. Правда, опережая события, скажем, что впоследствии адвокаты сестры и брата заявят о том, что нож, скорее всего, взяла с собой сама Пяткова.Однако, согласно приговору районного суда, ножом орудовал именно Сергей. Но делал это, к счастью, неумело, так как все гематомы, синяки и небольшие порезы на теле девушки эксперты характеризуют как «не причинившие вред здоровью человека».Впрочем, у Токмачева также зафиксированы множественные ссадины и ушибы мягких тканей головы, резаные раны. Травмы парня эксперты охарактеризовали также как «не причинившие вред здоровью».Как сказано в решении суда, свою заложницу брат с сестрой провезли в машине на расстояние более десяти километров, после чего девушке удалось вырваться и выбежать на федеральную трассу. После чего Сергей с Ириной уехали, а Ольга Пяткова добежала до рядом стоящих фур и попросила водителя вызвать скорую и полицию.Брата и сестру осудили не просто за похищение человека, а «с применением оружия, а также насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», то есть по п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Словом, роковая непродолжительная поездка обернулась для брата с сестрой не только неприятностями, но и реальным тюремным сроком.Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Оба адвоката, как Сергея Токмачева, так и Ирины Климовой, считают, что их подопечные осуждены незаконно.Упустим здесь, скорее, риторический вопрос, по поводу того, что делала несовершеннолетняя девочка в кафе, а затем после трех часов ночи на улице поселка. Но у адвокатов есть и другие, по их мнению, серьезные вопросы к расследованию этого дела.- Одним из оснований отмены приговора в апелляционном порядке является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, - утверждает адвокат Сергея Токмачева Виктор Лапердин.По его словам, некоторые выводы сделаны бездоказательно. Так, по мнению адвоката, с ножом в машину села сама Пяткова, о чем имеются показания свидетелей, но они почему-то не приняты в расчет.- Потерпевшая поясняет, что, когда она села в машину, Токмачев удерживал ее рукой и сказал: «по газам». В тот момент она ни о каком ноже не вспоминает и все помнит хорошо, - замечает Виктор Лапердин.Также его возмущает то, что осмотр места происшествия и хранение вещдоков не осуществлены надлежащим образом.- Протокол осмотра места происшествия от 16.11 2021 произведен с нарушениями ст. 81 УПК РФ. Так как его провели после возбуждения уголовного дела. Хотя в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ следователь обязан изъять все доказательства, связанные с преступлением, и надлежащим образом их опечатать. Данный автомобиль поставлен на стоянку без всякого осмотра, и кто и что мог туда положить…По его словам, на следующий день после инцидента Ирина Климова искала в автомобиле свои документы, обшарила все и никакого ножа там не было. Однако впоследствии он вдруг оказался в машине.Как считает правозащитник, 20-минутная поездка в автомобиле и легкий вред здоровью девушки никак не могут стоит парню и его сестре, ранее никогда не привлекавшимся, такого сурового наказания, как реальный, причем немалый, тюремный срок.Похожего мнения придерживается и второй адвокат, защищающий Ирину Климову.«В рамках предварительного расследования не установлены не только квалифицирующие признаки, как применение насилия, опасного для жизни и здоровья (судом данный признак исключен), но и не установлен сам факт похищения. Судом не установлен умысел у Климовой и Токмачева на похищение Пятковой путем захвата и последующего перемещения. Кроме того, Пяткова сама села в машину с требованиями, по своей воле», - излагает правозащитник свои доводы в апелляционной жалобе.Он подчеркивает, что его подзащитные могли и дальше удерживать девушку, но не стали.- Какая-то секунда между словами «по газам» и началом движения стала для суда основанием, чтобы считать, что между Токмачевым и Климовой возник преступный сговор, направленный на похищение Пятковой, сопряженный с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, - удивляется адвокат Климовой.Доверять показаниям Пятковой о том, что ей угрожали убийством или закопать, адвокат считает неправильным. Тем более что в показаниях девушки уже отмечены нестыковки.- На суде Пяткова отрицала употребление спиртного. А после оглашения ее показаний на очной ставке признала, что принимала спиртное непосредственно перед конфликтом, - говорит адвокат, отмечая противоречивость показаний потерпевшей, взятых за основу приговора.Однако Кабанский суд решил, что гособвинителем представлены убедительные доказательства виновности брата с сестрой в похищении.- Суд признал виновными Климову и Токмачева в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 с. 126 УК РФ (похищение). Климовой назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Токмачеву - шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева.Интересно, что даже наличие малолетних детей у Ирины Климовой не стало основанием для отсрочки наказания последней. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменили, женщину взяли под стражу прямо в зале суда.Фото: pixabay.com