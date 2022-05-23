Происшествия 23.05.2022 в 09:25
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в ограждение железнодорожного переезда
В аварии пострадал пожилой пассажир мотоцикла
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 22 мая в Заиграево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель мотоцикла «Восход» на ул. Трактовая врезался в заградительное устройство железнодорожного переезда. В результате аварии 60-летний пассажир мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
В Госавтоинспекции уточнили, что устроивший ДТП водитель мотоцикла был пьян и не имел прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
В Госавтоинспекции уточнили, что устроивший ДТП водитель мотоцикла был пьян и не имел прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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