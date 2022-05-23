В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в ограждение железнодорожного переезда

ДТП произошло днем 22 мая в Заиграево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель мотоцикла «Восход» на ул. Трактовая врезался в заградительное устройство железнодорожного переезда. В результате аварии 60-летний пассажир мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.В Госавтоинспекции уточнили, что устроивший ДТП водитель мотоцикла был пьян и не имел прав.Фото: ГИБДД Бурятии