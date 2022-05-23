Происшествия 23.05.2022 в 09:34

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил крупное ДТП на мосту

В аварии пострадали два человека
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил крупное ДТП на мосту
Крупное ДТП произошло сегодня утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5.50 38-летний пьяный водитель автомобиля «Лифан» врезался в «Тойоту Короллу».

В результате аварии травмы получили 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка «Тойоты».

Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
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