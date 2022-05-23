В Улан-Удэ пьяный водитель устроил крупное ДТП на мосту

Крупное ДТП произошло сегодня утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5.50 38-летний пьяный водитель автомобиля «Лифан» врезался в «Тойоту Короллу».В результате аварии травмы получили 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка «Тойоты».Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»