Происшествия 23.05.2022 в 09:34
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил крупное ДТП на мосту
В аварии пострадали два человека
Текст: Константин Воронов
Крупное ДТП произошло сегодня утром на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 5.50 38-летний пьяный водитель автомобиля «Лифан» врезался в «Тойоту Короллу».
В результате аварии травмы получили 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка «Тойоты».
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
В результате аварии травмы получили 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка «Тойоты».
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
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