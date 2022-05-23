В Бурятии женщина на «Аутлэндере» сбила девочку-подростка

ДТП произошло в минувшие выходные в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Митсубиши Аутлэндер», ехавшая со стороны Нижней Иволги в направлении Хойто Бэе, сбила 16-летнюю девочку.В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.Фото: «Номер один»