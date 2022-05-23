Происшествия 23.05.2022 в 10:17
В Бурятии женщина на «Аутлэндере» сбила девочку-подростка
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло в минувшие выходные в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Митсубиши Аутлэндер», ехавшая со стороны Нижней Иволги в направлении Хойто Бэе, сбила 16-летнюю девочку.
В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.
Фото: «Номер один»
В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.
Фото: «Номер один»
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