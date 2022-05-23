Происшествия 23.05.2022 в 12:03

Пьяный житель Бурятии угнал иномарку у пожилого родственника

Когда после возлияний хозяин машины заснул, мужчина решил покататься по городу
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Текст: Константин Воронов
Пьяный житель Бурятии угнал иномарку у пожилого родственника
21 мая в полицию Улан-Удэ обратился 61-летний мужчина, который сообщил, что у него была похищена иномарка стоимостью около 550 тысяч рублей.

В ходе разбирательства стало известно, что к угону причастен 31-летний родственник потерпевшего, проживающий в Иволгинском районе. Мужчины в течение дня совместно употребляли спиртное. В какой-то момент, под воздействием выпитого автовладелец уснул, а его напарник решил прокатиться по городу. Он выгнал автомобиль из гаража и выехал на улицы города.

«Молодой человек задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчина ранее уже был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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