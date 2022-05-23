Происшествия 23.05.2022 в 12:45

В Улан-Удэ ловкий вор обчистил квартиры почти на миллион рублей

Наличие внутри хозяев злоумышленника не смущало
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ловкий вор обчистил квартиры почти на миллион рублей
В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого в серии квартирных краж.

Как рассказали в МВД Бурятии, молодой человек ночью приглядывал расположенные на первом этаже квартиры с незакрытыми форточками. Затем через них проникал внутрь и похищал ценные вещи, документы и ювелирные украшения.

Так, ночью 9 апреля злоумышленник проник в квартиру на первом этаже многоквартирного дома. Причем, его не испугали спящие хозяева. Он похитил телефон, украшения, документы и другие ценности и скрылся. Лишь проснувшись наутро, хозяева обнаружили, что стали жертвами преступления. Ущерб составил 178 тысяч рублей.

Спустя полмесяца злоумышленник совершил аналогичное преступление, забравшись в жилище через открытое окно. Проснувшийся от шороха хозяин квартиры увидел силуэт мужчины и окликнул его, но тот скрылся с похищенным имуществом на сумму более 128 тысяч рублей.

Ночью 17 мая злоумышленник снова совершил преступление – проник в квартиру на первом этаже дома. Хозяйка проснулась от шума и разбудила супруга, однако и на этот раз преступнику удалось убежать через входную дверь с награбленными ценностями. Злоумышленник похитил золотые украшения, деньги и другое имущество на сумму 590 тысяч рублей.

«Подозреваемый задержан в Бичурском районе, где решил спрятаться у своих знакомых. Известно, что часть похищенного он сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Часть похищенного имущества злоумышленник спрятал в лесу, где оно изъято полицейскими», - рассказали в МВД.  

По фактам краж возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
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