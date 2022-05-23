Происшествия 23.05.2022 в 15:36
В Бурятии торговец рыбой попал в руки правоохранителей
У мужчины отобрали 11 щук и 6 карасей
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в центре поселка Баргузин наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который продавал рыбу с легковой автомашины. В ходе проверки выяснилось, что гражданин в нерестовый период наловил рыбу сетью на реке Ина.
«У нарушителя изъяты рыболовная сеть и остатки улова – 11 щук и 6 карасей. Причиненный государству ущерб составил более 23 тысяч рублей. Задержанный, 54-летний местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
«У нарушителя изъяты рыболовная сеть и остатки улова – 11 щук и 6 карасей. Причиненный государству ущерб составил более 23 тысяч рублей. Задержанный, 54-летний местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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