В Бурятии торговец рыбой попал в руки правоохранителей

Сегодня днем в центре поселка Баргузин наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который продавал рыбу с легковой автомашины. В ходе проверки выяснилось, что гражданин в нерестовый период наловил рыбу сетью на реке Ина.«У нарушителя изъяты рыболовная сеть и остатки улова – 11 щук и 6 карасей. Причиненный государству ущерб составил более 23 тысяч рублей. Задержанный, 54-летний местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии