Происшествия 23.05.2022 в 16:15

В Бурятии бывший зек зарезал собутыльника за матерщину

Еще одного участника застолья от расправы спасли полицейские
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии бывший зек зарезал собутыльника за матерщину
Днем 17 мая в квартире одного из домов города Бабушкин произошло убийство 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 30-летнего знакомого покойного. В ходе допроса мужчина дал показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, за несколько дней до происшествия обвиняемый освободился из колонии, где отбывал наказание за ранее совершенные преступления. 16 мая он приехал в родной Бабушкин, встретил знакомого, в квартире у которого они вместе стали распивать спиртное.

На следующий день к ним присоединился еще один местный житель. После полудня на фоне алкогольного опьянения из-за нецензурных высказываний во время разговора между бывшим заключенным и собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый схватил нож и нанес им удар в живот хозяину квартиры. Тот умер на месте. Затем злоумышленник стал избивать второго противника, нанося ему удары кулаками и ногами. В это время соседи, услышав шум и крики, доносившиеся из квартиры, позвонили в полицию. Прибывшие правоохранители обезвредили и задержали злоумышленника. Избитого им мужчину госпитализировали.

«В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - сообщили в следственном ведомстве

Фото: pixabay.com
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