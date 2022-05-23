Происшествия 23.05.2022 в 16:37
В Бурятии два дома в Ильинке горели по вине детей
Причину крупного пожара сегодня озвучили в МЧС
Текст: Константин Воронов
Детская шалость с огнем стала причиной крупного пожара в селе Ильинка, случившегося 21 мая. Об этом сообщили сегодня в МЧС Бурятии.
Напомним, пожар в селе Ильинка охватил два жилых дома и надворные постройки. Из-за сильного ветра была угроза дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома.
«В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м.», - рассказали ранее в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Напомним, пожар в селе Ильинка охватил два жилых дома и надворные постройки. Из-за сильного ветра была угроза дальнейшего распространения огня на соседние жилые дома.
«В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить дальнейшего перехода огня. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м.», - рассказали ранее в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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