В Бурятии врачи борются за жизнь малыша, выпившего уксусную кислоту

Днем 22 мая в Кабанскую центральную районную больницу был доставлен мальчик в возрасте 1 год и 9 месяцев с химическим ожогом ротовой полости и пищевода. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.Как сообщили в следственном ведомстве, мальчик проживал вместе с матерью, бабушкой и дедушкой в селе Береговая. 22 мая к ним в гости приехал 15-летний родственник, который днем на кухне стал готовить шипучий коктейль. Для него подросток с верхней кухонной полки достал бутылку с концентрированной уксусной кислотой, отлил требуемое количество, после чего оставил сосуд на подоконнике и покинул помещение.Спустя некоторое время на кухню зашел малыш. При помощи табурета он поднялся на подоконник и сделал несколько глотков из бутылки с уксусной кислотой. Следом за ним пришла мать. Она сразу стала оказывать ребенку первую помощь, после чего другие родственники вызвали медиков. Ребенка госпитализировали в районную больницу, после чего бригадой санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии