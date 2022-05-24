Жителя Бурятии оштрафовали за удар в лицо полицейского

Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Саган-Нур, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, вечером 19 февраля пьяный подсудимый нарушал общественный порядок в одном из увеселительных заведений поселка. Прибывший на место происшествия участковый потребовал от дебошира прекратить противоправные действия. В ответ мужчина ударил полицейского по лицу.«Суд с учетом полного признания вины, раскаяния и принесенных потерпевшему извинений назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре.Фото: pixabay.com