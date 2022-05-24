Происшествия 24.05.2022 в 08:16
Жителя Бурятии оштрафовали за удар в лицо полицейского
Сельчанин раскаялся и извинился
Текст: Константин Воронов
Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Саган-Нур, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, вечером 19 февраля пьяный подсудимый нарушал общественный порядок в одном из увеселительных заведений поселка. Прибывший на место происшествия участковый потребовал от дебошира прекратить противоправные действия. В ответ мужчина ударил полицейского по лицу.
«Суд с учетом полного признания вины, раскаяния и принесенных потерпевшему извинений назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, вечером 19 февраля пьяный подсудимый нарушал общественный порядок в одном из увеселительных заведений поселка. Прибывший на место происшествия участковый потребовал от дебошира прекратить противоправные действия. В ответ мужчина ударил полицейского по лицу.
«Суд с учетом полного признания вины, раскаяния и принесенных потерпевшему извинений назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре.
Фото: pixabay.com
Тегинасилие