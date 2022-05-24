В Улан-Удэ легковушка попала под лесовоз

Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», «Тойота», выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу лесовозу, вследствие чего произошло сильнейшее столкновение.





Столкновение лесовоза «Хово» и автомобиля «Тойота Камри Грация» произошло сегодня утром на ул. Комарова в Улан-Удэ.По данным паблика, в ДТП пострадали пассажиры легковушки.Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»