Происшествия 24.05.2022 в 08:31
В Улан-Удэ легковушка попала под лесовоз
В ДТП есть пострадавшие
Текст: Константин Воронов
Столкновение лесовоза «Хово» и автомобиля «Тойота Камри Грация» произошло сегодня утром на ул. Комарова в Улан-Удэ.
По данным паблика, в ДТП пострадали пассажиры легковушки.
Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»
Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», «Тойота», выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу лесовозу, вследствие чего произошло сильнейшее столкновение.
По данным паблика, в ДТП пострадали пассажиры легковушки.
Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»
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