Происшествия 24.05.2022 в 09:43

В Улан-Удэ сбили 5-летнюю девочку на велосипеде

Ребенок получил травмы различной степени тяжести
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сбили 5-летнюю девочку на велосипеде
ДТП произошло около 6 часов вечера 23 мая в селе Усть Брянь. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летняя водитель автомобиля «Мазда Демио» на ул. Центральная при повороте направо сбила 5-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.

В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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