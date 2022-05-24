В Улан-Удэ сбили 5-летнюю девочку на велосипеде

ДТП произошло около 6 часов вечера 23 мая в селе Усть Брянь. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летняя водитель автомобиля «Мазда Демио» на ул. Центральная при повороте направо сбила 5-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии