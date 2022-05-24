Происшествия 24.05.2022 в 10:26
Жители Улан-Удэ сообщают об очередном извращенце, пристававшем к детям
Мужчина демонстрировал им свои половые органы
Текст: Нина Павлова
Жители Улан-Удэ вновь сообщают об извращенце, который демонстрировал свои половые органы детям. Об этом пишет паблик Весь Улан-Удэ.
Автор сообщения добавил, что местные мужчины "объяснили ему что так не надо делать", скорее всего, имея ввиду рукоприкладство.
Также местные жители указали приметы извращенца - он "был одет в шорты и толстовку, русский, худой, смуглый".
Напомним, в последнее время в Бурятии участились случаи, когда взрослые мужчины демонстрируют детям половые органы. Так, недавно в Бурятии сыщики задержали мужчину, который 15 апреля на остановке «станция Заудинская» демонстрировал половые органы малолетней девочке.
Кроме того, в розыске сейчас находится другой извращенец, который 14 апреля, находясь в районе ул. Смолина, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. Ориентировка доступна по ссылке.
«Уважаемые жители поселка Стеклозавод! У нас возле детского сада 38 и школы 43 был замечен мужчина, который при встрече с детьми снимает шорты и демонстрирует свой половой орган»- сообщают взволнованные жители.
Автор сообщения добавил, что местные мужчины "объяснили ему что так не надо делать", скорее всего, имея ввиду рукоприкладство.
«Я прошу проявить бдительность и предупредить детей»- пишет автор сообщения.
Также местные жители указали приметы извращенца - он "был одет в шорты и толстовку, русский, худой, смуглый".
Напомним, в последнее время в Бурятии участились случаи, когда взрослые мужчины демонстрируют детям половые органы. Так, недавно в Бурятии сыщики задержали мужчину, который 15 апреля на остановке «станция Заудинская» демонстрировал половые органы малолетней девочке.
Кроме того, в розыске сейчас находится другой извращенец, который 14 апреля, находясь в районе ул. Смолина, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. Ориентировка доступна по ссылке.
Тегиэксгибиционист