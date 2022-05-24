Происшествия 24.05.2022 в 13:59

В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий расстройством личности

Мужчина ушел из дома 20 мая, с тех пор его не видели
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий расстройством личности
Полиция Улан-Удэ разыскивает 49-летнего Алексея Юдина, который днем 20 мая ушел из дома по ул. Шумяцкого и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 50 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие.

Был одет в вязаную серую шапку, темно-серую ветровку, черные джинсы и туфли коричневого цвета.

Страдает расстройством личности.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-914-056-68-98 102 (112).

Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий расстройством личности
24.05.2022 в 13:59
Школьное образование справилось с пандемией
24.05.2022 в 12:30
В Бурятии заместителем министра спорта стал борец
24.05.2022 в 11:09
Жители Улан-Удэ сообщают об очередном извращенце, пристававшем к детям
24.05.2022 в 10:26
Асфальт на вокзале Улан-Удэ сделали потоньше во имя коррупции
24.05.2022 в 10:13
В Бурятии растет смертность
24.05.2022 в 09:49
В Улан-Удэ сбили 5-летнюю девочку на велосипеде
24.05.2022 в 09:43
Чужая карта — чужое имущество
24.05.2022 в 09:37
На Украине героически погиб рядовой из Кяхтинского района
24.05.2022 в 09:28
В Бурятии сотрудники полиции изъяли самую крупную партию героина за последние пять лет
24.05.2022 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Жители Улан-Удэ сообщают об очередном извращенце, пристававшем к детям
Мужчина демонстрировал им свои половые органы
24.05.2022 в 10:26
Асфальт на вокзале Улан-Удэ сделали потоньше во имя коррупции
Экс-начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов «порадел» своему подрядчику
24.05.2022 в 10:13
В Улан-Удэ сбили 5-летнюю девочку на велосипеде
Ребенок получил травмы различной степени тяжести
24.05.2022 в 09:43
В Бурятии сотрудники полиции изъяли самую крупную партию героина за последние пять лет
Житель Тарбагатайского района вез для продажи 287 граммов героина и 55 граммов «синтетики»

24.05.2022 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru