В Улан-Удэ пропал горожанин, страдающий расстройством личности

Полиция Улан-Удэ разыскивает 49-летнего Алексея Юдина, который днем 20 мая ушел из дома по ул. Шумяцкого и до настоящего времени не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 50 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие.Был одет в вязаную серую шапку, темно-серую ветровку, черные джинсы и туфли коричневого цвета.Страдает расстройством личности.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-914-056-68-98 102 (112).