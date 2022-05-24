Происшествия 24.05.2022 в 14:26
Житель Бурятии спалил дом бывшей возлюбленной
Жилище полностью сгорело
Текст: Константин Воронов
Сегодня ночью в селе Сотниково произошел пожар в жилом доме. Прибывшим на место огнеборцам спасти строение не удалось. В результате пожара дом и веранда выгорели полностью, также повреждён забор. Общая площадь возгорания составила 77 кв. м.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара стал поджог. Как выяснилось, жилище подпалил бывший сожитель хозяйки дома, находящийся под воздействием алкоголя. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара стал поджог. Как выяснилось, жилище подпалил бывший сожитель хозяйки дома, находящийся под воздействием алкоголя. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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