В Улан-Удэ произошла анекдотичная кража

Вечером 21 февраля текущего года 27-летний житель Улан-Удэ Евгений Чижов (имя, фамилия изменены) выпивал с друзьями, когда ему в голову пришла шальная мысль: не попробовать ли себя в роли грабителя. Он вспомнил, что работал продавцом и грузчиком в одном из павильонов городской торговой базы и отлично знал, где обычно хранится выручка. Подвыпивший парень подготовился к преступлению весьма своеобразно – взял с собой рюкзак с документами внутри, большую бутыль пива. Прихватил и перчатки, чтобы не оставлять на месте преступления опечатки.Несмотря на то, что торговая база была под охраной, Чижову и правда удалось попасть в заветный павильон. Внутри которого он уже чувствовал себя, как дома. Взяв из тайников выручку, а ее сумма оказалась довольно большой – 510 тысяч рублей, парень стал распихивать пачки денег по карманам и почему-то в целлофановый мешок. Рюкзак Чижов использовать не стал, видимо, в спешке, забыв про него. Выйдя из павильона, воришка побежал к забору, по дороге теряя банкноты по 5 тысяч, одной тысяче, раскидывая их вокруг. Потом Евгений вызвал такси и поехал домой. Дома выпив еще, он снова вызвал такси и уехал в деревню к маме, где два дня снова выпивал.На месте преступления Чижов забыл рюкзак, в котором находились его трудовая и медицинская книжки. Также его сняла камера наблюдения. Словом, отыскать горе-воришку удалось без труда.Как выяснилось позднее, покутить вволю на полмиллиона рублей Чижову не удалось, при нем остались лишь те единичные банкноты, которые он впихивал в карман куртки. Все остальные деньги он где-то растерял, еще часть нашли охранники базы. За вычетом тех денег, что Евгений разбросал на территории базы, он остался должен возместить ущерб в более чем 300 тысяч рублей.Таким образом, грандиозная афера (как, вероятно, изначально представлялось подвыпившему улан-удэнцу в тот вечер) рассыпалась в одно мгновение. Более того, действия Чижова суд квалифицировал по п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ (то есть кража в крупном размере).Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года. Однако, учитывая, что горе-воришка уже условно судим, отсидеть ему придется намного больше.- Суд решил по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговорам Баргузинского районного суда РБ окончательно назначить пять лет два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорит старший помощник прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ Марина Тулунова.