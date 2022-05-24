В Бурятии женщина попалась на уловку риелтора-мошенницы

Несколько лет назад улан-удэнка Александра Иванова обращалась за помощью к риелтору Анне Гришиной (имена, фамилии изменены). Та помогла ей продать дом, который находился на Верхней Березовке. Поэтому в этот раз Александра вновь доверилась своей знакомой.Видимо, улан-удэнка была не в курсе, что Гришина уже давно не работает риелтором. Она переехала в Новосибирск, где устроилась поваром в кафе. Однако Гришина все же решила «помочь» знакомой, только весьма своеобразным образом. Она поняла, что у женщины есть на руках наличка и решила во что бы то ни стало, завладеть чужими деньгами.Она тут же выдумала историю, о том, что ее подруга как раз сейчас продает срочно квартиру, и ее можно приобрести по очень выгодной цене. Но есть одно условие – нужно внести предоплату в 764 тысячи рублей. Не заподозрив подвоха, Иванова сразу перевела ей на карту нужную сумму. Позже липовый риелтор попросила еще 30 тысяч, также в качестве предоплаты и улан-удэнка отправила новый перевод.Вот только в ответ на все вопросы по поводу сроков продажи квартиры Иванова получала лишь отговорки и просьбы подождатьТолько через несколько месяцев Александра Иванова поняла, что ее водят за нос и обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, что никакой подруги, продающей квартиру, у Гришиной нет и никогда не было. Экс-риэлтор объяснила свой поступок нехваткой средств и полностью призналась в содеянном.- Суд приговорил признать Анну Гришину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и назначить ей наказаний в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев. Наказание считать условным с испытательным сроком в два года, - сообщают в прокуратуре Советского района.Кроме того, гражданский иск Ивановой суд постановил возместить в полном объеме, взыскав 704 тысячи рублей в счет материального ущерба с Анны Гришиной. Еще 90 тысяч Гришина вернула пострадавшей еще до суда.Фото: Pixabay.com