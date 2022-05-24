Происшествия 24.05.2022 в 16:47

Житель Улан-Удэ проломил голову незваному гостю

От неминуемой смерти мужчину спасла жена
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ проломил голову незваному гостю
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в квартире одного из домов на улице Овражная в Улан-Удэ. 19 января в течение дня он распивал алкоголь со знакомой соседкой, которая под вечер ушла в магазин за сигаретами. По пути женщина познакомилась с мужчиной и пригласила его присоединиться к их компании. Втроем в квартире они продолжили употреблять спиртное.

Однако через некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе хозяин квартиры принялся избивать гостя кулаками, а затем схватил молоток и с силой нанес им несколько ударов противнику по голове, причинив опасные травмы. Затем обвиняемый вместе с соседкой вытолкнул еле живого потерпевшего из квартиры.

К счастью, мужчину уже искала обеспокоенная жена, которая случайно зашла в этот дом и там обнаружила окровавленного супруга. Она отвезла его в больницу, после чего обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com

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