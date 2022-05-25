Жителей Улан-Удэ просят опознать потерявшегося мальчика

24 мая около 22 часов в Улан-Удэ на остановке общественного транспорта «3-я остановка п. Таёжный» (конечная остановка 97-го маршрута) был найден мальчик. Ребенок пояснил, что его зовут Артём, ему 8 лет. Мальчик плохо разговаривает.Одет: бейсболка голубого цвета с надписью «фила», синяя футболка с рисунком, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки.При наличии какой-либо информации о личности несовершеннолетнего или его родственников МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-991-115-03-07, 102 (112).