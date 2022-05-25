Происшествия 25.05.2022 в 09:50
В Улан-Удэ умерла пассажирка попавшей под лесовоз иномарки
Спасти 85-летнюю женщину не удалось
Текст: Константин Воронов
В больнице Улан-Удэ скончалась 85-летняя пенсионерка, попавшая в ДТП вчера утром на ул. Комарова. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.
Напомним, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация» не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с лесовозом «Хово». В результате аварии травмы получили две пассажирки иномарки в возрасте 57 и 85 лет. Их госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация» не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с лесовозом «Хово». В результате аварии травмы получили две пассажирки иномарки в возрасте 57 и 85 лет. Их госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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