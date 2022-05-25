Происшествия 25.05.2022 в 10:00
В Улан-Удэ мотоциклист без прав устроил ДТП
Байкер госпитализирован
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло в 10 часов утра 24 мая на ул. Кабанской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летний водитель мотоцикла «RC300» при обгоне совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Киа Селтос».
В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП. Как отметили в Госавтоинспекции, прав управления мотоциклом у байкера не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП. Как отметили в Госавтоинспекции, прав управления мотоциклом у байкера не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
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