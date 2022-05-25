В Улан-Удэ мотоциклист без прав устроил ДТП

ДТП произошло в 10 часов утра 24 мая на ул. Кабанской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 44-летний водитель мотоцикла «RC300» при обгоне совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Киа Селтос».В результате аварии мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП. Как отметили в Госавтоинспекции, прав управления мотоциклом у байкера не было.Фото: ГИБДД Бурятии