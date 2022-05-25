Происшествия 25.05.2022 в 12:19

В Улан-Удэ нашлись родители потерявшегося ребенка

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ нашлись родители потерявшегося ребенка
В Улан-Удэ найдены родители 8-летнего мальчика, который вчера вечером потерялся в поселке Таежный.

«Личность ребёнка установлена. Законный представитель обратился в органы внутренних дел. Полицейскими выясняются обстоятельства происшествия», - сообщили в МВД Бурятии.

Теги
розыск

Все новости

В Улан-Удэ нашлись родители потерявшегося ребенка
25.05.2022 в 12:19
Дальневосточный банк – лидер рейтинга программ «Дальневосточная ипотека»
25.05.2022 в 11:44
В Бурятии сотрудниками полиции с начала года найдено 98 детей
25.05.2022 в 11:34
В Бурятии родители 27 тысяч детей от 8 до 17 лет уже получили «майские» выплаты
25.05.2022 в 11:10
Украшение столицы
25.05.2022 в 10:00
В Улан-Удэ мотоциклист без прав устроил ДТП
25.05.2022 в 10:00
На Украине героически погиб рядовой Александр Батожапов
25.05.2022 в 09:57
В Улан-Удэ умерла пассажирка попавшей под лесовоз иномарки
25.05.2022 в 09:50
В Бурятии полицейские ищут жительницу Иволги
25.05.2022 в 09:46
В Бурятии вновь возбуждено дело о контрабанде древесины
25.05.2022 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
В Бурятии сотрудниками полиции с начала года найдено 98 детей
Международный день пропавших детей отмечается 25 мая
25.05.2022 в 11:34
В Улан-Удэ мотоциклист без прав устроил ДТП
Байкер госпитализирован
25.05.2022 в 10:00
В Улан-Удэ умерла пассажирка попавшей под лесовоз иномарки
Спасти 85-летнюю женщину не удалось
25.05.2022 в 09:50
В Бурятии полицейские ищут жительницу Иволги
Женщина ушла из дома в селе Сотниково еще 8 мая
25.05.2022 в 09:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru