Происшествия 25.05.2022 в 12:19
В Улан-Удэ нашлись родители потерявшегося ребенка
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ найдены родители 8-летнего мальчика, который вчера вечером потерялся в поселке Таежный.
«Личность ребёнка установлена. Законный представитель обратился в органы внутренних дел. Полицейскими выясняются обстоятельства происшествия», - сообщили в МВД Бурятии.
«Личность ребёнка установлена. Законный представитель обратился в органы внутренних дел. Полицейскими выясняются обстоятельства происшествия», - сообщили в МВД Бурятии.
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