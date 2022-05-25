Происшествия 25.05.2022 в 13:29

В Бурятии до сих пор не найдено тело утонувшего полтора месяца назад мальчика

Сегодня утром спасатели возобновили поиски
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии до сих пор не найдено тело утонувшего полтора месяца назад мальчика
Утром 25 мая спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 2 человек и 2 единиц техники выехали в село Ильинка. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, они возобновят поиски тела ребенка, утонувшего на Селенге.

Напомним, 14 апреля в селе Ильинка пропал 9-летний мальчик. Полицейские и местные жители организовали подворовый обход села, в ходе обследование береговой линии были обнаружены следы, уходящие в воду. Спасатели пришли к выводу, что ребенок утонул в Селенге.

Эту версию подтвердил друг пропавшего мальчика, который находился поблизости. Он рассказал, что школьник залез на льдину, но не смог удержаться и упал в реку. Некоторое время друг видел, как упавшего в воду товарища несло потоком вниз по течению, но потом он потерял его из виду, испугался и убежал.  

Спасатели уже несколько раз предпринимали попытки найти тело мальчика, но все они не увенчались успехом.

Фото: МЧС Бурятии
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