Происшествия 25.05.2022 в 14:07

Житель Бурятии пытался хладнокровно сжечь женщину с детьми

От страшной смерти несчастных спасли студенты
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии пытался хладнокровно сжечь женщину с детьми
Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности поджога дома в селе Сотниково, случившегося вечером 23 мая. Как уже сообщалось, поджигателем оказался 37-летний бывший сожитель женщины. Однако следователи выяснили, что мужчина не просто пытался сжечь жилище женщины, а хотел, чтобы она и ее дети погибли в огне. После поджога злоумышленник хладнокровно наблюдал, как сельчанка с детьми мечутся в охваченном пламенем доме, и даже не пытался им помочь. Если бы не счастливая случайность, все могло закончиться трагически.

Как рассказали в следственном ведомстве, сельчанка проживала в доме с двумя детьми 7 и 15 лет. Вечером 23 мая из Улан-Удэ к ней приехал пьяный бывший сожитель. Однако женщина не пустила его в дом. Мужчина некоторое время стучал в зарешеченные окна, через которые видел, что внутри находятся дети. Затем злоумышленник с помощью лома подпер входную дверь, поджег паклю, которую нашел на веранде, и бросил ее на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Мужчина остался во дворе и наблюдал за происходящим.

Женщина с детьми из-за металлических решеток на окнах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но обвиняемый не реагировал. В этот момент крики потерпевшей услышали четверо студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки. Они кинулись на помощь, отогнули решетку на одном из окон, после чего вызволили из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто из них не пострадал. Поджигатель к этому времени скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего. Решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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