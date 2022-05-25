В Бурятии чиновница погасила свой кредит за счет денег детсадовцев

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия» управления образования Мухоршибирского района. 43-летняя женщина обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.Как сообщили в следственном ведомстве, в кассе МКУ «Централизованная бухгалтерия» хранились наличные деньги муниципальных образовательных учреждений, в том числе одного из крупных местных детских садов. Они поступали за счет родительской платы, вносимой для оплаты образовательных услуг и затрат на питание детей.«Обвиняемая с декабря 2017 по конец мая 2020 года путем обмана подчиненных работников, которые имели доступ к поступающим деньгам, получила от них и похитила более 184 тыс. рублей, потратив их на свои личные нужды, в том числе на погашение личного кредита и другие цели. После ее увольнения новый начальник в ходе внутренней ревизии установил недостачу денежных средств, после чего обратился в правоохранительные органы. В дальнейшем данное преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии», - рассказали в Следственном комитете.В ходе предварительного следствия у обвиняемой изъяты ювелирные украшения, бытовая и компьютерная техника, на которую наложен арест для обеспечения условий возможной конфискации имущества. После этого женщина возместила причиненный преступлением вред, вернув похищенные деньги.В настоящее время уголовное дело в отношении экс-чиновницы направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»