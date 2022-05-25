Происшествия 25.05.2022 в 17:31

В Бурятии горит СНТ «Лето»

Уже сгорели несколько домов, готовится эвакуация местных жителей (материал обновляется)
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии горит СНТ «Лето»
Крупный пожар вспыхнул сегодня днем в СНТ «Лето», которое находится неподалеку от села Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии. Как сообщалось в местных пабликах, причиной пожара стало возгорание сухой травы недалеко от садоводческого товарищества. Первоначально сообщалось, что угрозы населённому пункту нет, однако из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на СНТ.

По данным «Заиграево-инфо.24/7», в товариществе уже сгорело несколько домов, огонь также охватил ферму. Сейчас с огнем борются более 40 человек и 14 единиц техники. На помощь местным пожарным уже выдвинулись огнеборцы из Улан-Удэ.

«На данный момент горит четыре дома и ферма. Полиция объявила операцию «Тайфун». На данный момент готовится эвакуация жителей. Общая площадь пожара составляет 10 га, ситуация осложняется порывами сильного ветра по направлению к СНТ», - сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперед».

По данным МЧС Бурятии на 5 часов вечера, в настоящее время в СНТ огнем уничтожено 4 дачных дома, горит еще 3 дома, есть угроза еще трем дачным домам. Площадь, уничтоженная огнем, составляет 300 кв.м, площадь горящей травы - 2 га.

«Приведен в готовность к применению борт Ми-8 МЧС России. По предварительной информации пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

По информации на 17.50, пожар в СНТ «Лето» локализован, ведется дотушивание.  

«По предварительным данным, огонь нанес ущерб 7 нежилым дачным домам. Эвакуировано 5 человек в пункт временного пребывания на базе школы села Усть-Брянь. Жилые дома целы. Пострадавших нет. На данный момент уже нет угрозы распространения огня», - сообщил глава Заиграевского района Виталий Шальков.


По состоянию на 18:20 открытое горение в СНТ ликвидировано.

«Огнём уничтожены 10 строений. Причина пожара устанавливается. На месте работают дозваватели», - сообщили в МЧС.



Фото: скриншот видео газеты «Вперед», МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

В Бурятии горит СНТ «Лето»
25.05.2022 в 17:31
Численность байкальской нерпы выросла за пять лет на 20-25 тыс особей
25.05.2022 в 17:27
Командующий 36-й армией стал Почетным гражданином Улан-Удэ
25.05.2022 в 17:07
Мэр Улан-Удэ - выпускникам: От вас зависит наше будущее!
25.05.2022 в 15:37
У-УАЗ передал партию вертолетов Ми-8АМТ для авиакомпании «Газпром авиа»
25.05.2022 в 15:37
В Бурятии рабочего насмерть завалило бревнами при разгрузке древесины
25.05.2022 в 15:00
В Курумканском районе Бурятии происходят мистические события
25.05.2022 в 14:58
В Бурятии чиновница погасила свой кредит за счет денег детсадовцев
25.05.2022 в 14:28
Житель Бурятии пытался хладнокровно сжечь женщину с детьми
25.05.2022 в 14:07
В Бурятии до сих пор не найдено тело утонувшего полтора месяца назад мальчика
25.05.2022 в 13:29
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
В Бурятии рабочего насмерть завалило бревнами при разгрузке древесины
Механизатор, разгружавший вагон,  не проверил исправность съемных строп, их соответствие массе и характеру груза
25.05.2022 в 15:00
В Бурятии чиновница погасила свой кредит за счет денег детсадовцев
Сейчас женщину ждет суд
25.05.2022 в 14:28
Житель Бурятии пытался хладнокровно сжечь женщину с детьми
От страшной смерти несчастных спасли студенты
25.05.2022 в 14:07
В Бурятии до сих пор не найдено тело утонувшего полтора месяца назад мальчика
Сегодня утром спасатели возобновили поиски
25.05.2022 в 13:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru