В Бурятии горит СНТ «Лето»

«На данный момент горит четыре дома и ферма. Полиция объявила операцию «Тайфун». На данный момент готовится эвакуация жителей. Общая площадь пожара составляет 10 га, ситуация осложняется порывами сильного ветра по направлению к СНТ», - сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперед».







По данным МЧС Бурятии на 5 часов вечера, в настоящее время в СНТ огнем уничтожено 4 дачных дома, горит еще 3 дома, есть угроза еще трем дачным домам. Площадь, уничтоженная огнем, составляет 300 кв.м, площадь горящей травы - 2 га.



«Приведен в готовность к применению борт Ми-8 МЧС России. По предварительной информации пострадавших нет», - сообщили в МЧС.







По информации на 17.50, пожар в СНТ «Лето» локализован, ведется дотушивание.



«По предварительным данным, огонь нанес ущерб 7 нежилым дачным домам. Эвакуировано 5 человек в пункт временного пребывания на базе школы села Усть-Брянь. Жилые дома целы. Пострадавших нет. На данный момент уже нет угрозы распространения огня», - сообщил глава Заиграевского района Виталий Шальков.











По состоянию на 18:20 открытое горение в СНТ ликвидировано.



«Огнём уничтожены 10 строений. Причина пожара устанавливается. На месте работают дозваватели», - сообщили в МЧС.













Крупный пожар вспыхнул сегодня днем в СНТ «Лето», которое находится неподалеку от села Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии. Как сообщалось в местных пабликах, причиной пожара стало возгорание сухой травы недалеко от садоводческого товарищества. Первоначально сообщалось, что угрозы населённому пункту нет, однако из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на СНТ.По данным «Заиграево-инфо.24/7», в товариществе уже сгорело несколько домов, огонь также охватил ферму. Сейчас с огнем борются более 40 человек и 14 единиц техники. На помощь местным пожарным уже выдвинулись огнеборцы из Улан-Удэ.Фото: скриншот видео газеты «Вперед», МЧС Бурятии