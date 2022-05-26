Происшествия 26.05.2022 в 09:51
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили ребенка
Мальчик получил травмы
Текст: Константин Воронов
Наезд на ребенка произошел в столице Бурятии около 6 часов вечера 25 мая. Как сообщили в ГИБДД, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Ноах», следуя со стороны 113-го в направлении 110-го микрорайона, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.
В результате наезда мальчик с травмами был доставлен в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате наезда мальчик с травмами был доставлен в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
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