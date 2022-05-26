В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили ребенка

Наезд на ребенка произошел в столице Бурятии около 6 часов вечера 25 мая. Как сообщили в ГИБДД, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Ноах», следуя со стороны 113-го в направлении 110-го микрорайона, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.В результате наезда мальчик с травмами был доставлен в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи его отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии