Житель Улан-Удэ ударил сожительницу ножом, чтобы та перестала пить

23 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из скорой помощи о том, что в одной из квартир Советского района обнаружена 49-летняя женщина с ножевыми ранениями.На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы, задержавший злоумышленника, и следственно-оперативная группа.«В ходе разбирательства выяснилось, что тяжкие телесные повреждения женщине нанес 54-летний сожитель. Пара накануне распивала спиртное и, хотя они и собирались с утра на работу, продолжили посиделки и на следующий день. Мужчина не раз уговаривал свою подругу прекратить пить и даже спрятал от нее спиртное, чем вызвал ее гнев. В какой-то момент ссоры под руку мужчине попал нож, которым он нанес ранение женщине. Улан-удэнец, находясь в шоковом состоянии, обратился к соседке, которая и вызвала скорую и полицию», - рассказали в МВД Бурятии.Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Фото: «Номер один»