Происшествия 26.05.2022 в 11:31

Житель Улан-Удэ ударил сожительницу ножом, чтобы та перестала пить

Испугавшись содеянного, мужчина сам побежал к соседке за помощью
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ ударил сожительницу ножом, чтобы та перестала пить
23 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из скорой помощи о том, что в одной из квартир Советского района обнаружена 49-летняя женщина с ножевыми ранениями.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы, задержавший злоумышленника, и следственно-оперативная группа.

«В ходе разбирательства выяснилось, что тяжкие телесные повреждения женщине нанес 54-летний сожитель. Пара накануне распивала спиртное и, хотя они и собирались с утра на работу, продолжили посиделки и на следующий день. Мужчина не раз уговаривал свою подругу прекратить пить и даже спрятал от нее спиртное, чем вызвал ее гнев. В какой-то момент ссоры под руку мужчине попал нож, которым он нанес ранение женщине. Улан-удэнец, находясь в шоковом состоянии, обратился к соседке, которая и вызвала скорую и полицию», - рассказали в МВД Бурятии.

Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: «Номер один»

Все новости

Житель Улан-Удэ ударил сожительницу ножом, чтобы та перестала пить
26.05.2022 в 11:31
Улан-Удэ очистят от заброшенных железобетонных конструкций
26.05.2022 в 10:47
В Бурятии Народный фронт просит прокуратуру проверить капремонт Усть-Баргузинской школы
26.05.2022 в 10:42
Байкал в пятерке лидеров привлекательных направлений внутреннего туризма
26.05.2022 в 10:11
В Бурятии легковушка снова попала под грузовик
26.05.2022 в 10:04
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили ребенка
26.05.2022 в 09:51
В Бурятии разгромили крупную банду наркоторговцев
26.05.2022 в 09:41
Лесопатологи начали обследование тайги Байкальской природной территории
26.05.2022 в 09:18
Прокурор остался недоволен условиями содержания в изоляторе
26.05.2022 в 08:26
В Бурятии продолжается битва за курорты
26.05.2022 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
В Бурятии легковушка снова попала под грузовик
В аварии пострадали три человека
26.05.2022 в 10:04
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили ребенка
Мальчик получил травмы
26.05.2022 в 09:51
В Бурятии разгромили крупную банду наркоторговцев
Криминальная группировка с размахом работала в нескольких регионах страны
26.05.2022 в 09:41
В Бурятии горит СНТ «Лето»
Уже сгорели несколько домов, готовится эвакуация местных жителей (материал обновляется)
25.05.2022 в 17:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru