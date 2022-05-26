Житель Бурятии обворовал дом умершего односельчанина

В полицию поселка Усть-Баргузин поступило сообщение о краже имущества с территории домовладения на сумму около 9 тысяч рублей. В ходе опроса очевидцев и свидетелей преступления правоохранители установили личность подозреваемого. Ориентировку передали наряду Росгвардии.«Сотрудники вневедомственной охраны и уголовного розыска на одной из улиц поселка обнаружили и задержали подозреваемого – 59летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Как выяснилось, мужчина приметил дом, в котором после смерти собственника никто не проживал, и проник во двор. Подручными средствами подозреваемый вскрыл входную дверь дома и на похищенной тележке перевез к себе краденое – два холодильника, стиральную машинку, умывальник и металлическую банную печь. В дальнейшем мужчина планировал сбыть похищенное имущество.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии