Происшествия 26.05.2022 в 14:20

Житель Бурятии обворовал дом умершего односельчанина

Похищенное имущество мужчина вывез на украденной тележке
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии обворовал дом умершего односельчанина
В полицию поселка Усть-Баргузин поступило сообщение о краже имущества с территории домовладения на сумму около 9 тысяч рублей. В ходе опроса очевидцев и свидетелей преступления правоохранители установили личность подозреваемого. Ориентировку передали наряду Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны и уголовного розыска на одной из улиц поселка обнаружили и задержали подозреваемого – 59летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Как выяснилось, мужчина приметил дом, в котором после смерти собственника никто не проживал, и проник во двор. Подручными средствами подозреваемый вскрыл входную дверь дома и на похищенной тележке перевез к себе краденое – два холодильника, стиральную машинку, умывальник и металлическую банную печь. В дальнейшем мужчина планировал сбыть похищенное имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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