Происшествия 27.05.2022 в 08:10

В Улан-Удэ сгорели три автомобиля и мотоцикл

Пожар произошел в гаражах
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сгорели три автомобиля и мотоцикл
Вчера ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гаражах на улице Республиканская в Улан-Удэ.

На момент прибытия огнеборцев гаражи горели изнутри. Для ликвидации горения пожарным потребовалось менее получаса.

«В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены три автомобили и мотоцикл. К тушению привлекались 17 пожарных и 5 единиц техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Фото: МЧС Бурятии
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