В Улан-Удэ сгорели три автомобиля и мотоцикл

Вчера ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гаражах на улице Республиканская в Улан-Удэ.На момент прибытия огнеборцев гаражи горели изнутри. Для ликвидации горения пожарным потребовалось менее получаса.«В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены три автомобили и мотоцикл. К тушению привлекались 17 пожарных и 5 единиц техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.Фото: МЧС Бурятии