Происшествия 27.05.2022 в 08:10
В Улан-Удэ сгорели три автомобиля и мотоцикл
Пожар произошел в гаражах
Текст: Константин Воронов
Вчера ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в гаражах на улице Республиканская в Улан-Удэ.
На момент прибытия огнеборцев гаражи горели изнутри. Для ликвидации горения пожарным потребовалось менее получаса.
«В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены три автомобили и мотоцикл. К тушению привлекались 17 пожарных и 5 единиц техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Фото: МЧС Бурятии
На момент прибытия огнеборцев гаражи горели изнутри. Для ликвидации горения пожарным потребовалось менее получаса.
«В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены три автомобили и мотоцикл. К тушению привлекались 17 пожарных и 5 единиц техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
Фото: МЧС Бурятии
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