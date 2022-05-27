В Улан-Удэ разыскивают пропавшую девушку

Полиция Улан-Удэ разыскивает 16-летнюю Оюну Шагдурову, которая 26 мая ушла из дома по ул. Военная и не вернулась.Приметы: азиатской внешности, на вид 14-15 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы чёрные до плеч.Была одета в синюю футболку, чёрные спортивные штаны, кроссовки серо-розового цвета.Ранее неоднократно уходила.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-951-623-27-12, 44-02-02 или 102 (112).