Происшествия 29.05.2022 в 08:00

Защищавшаяся от насилия жительница Бурятии получила срок и "попала" на миллион рублей

Завязка этой истории вполне стандартная для криминальной хроники
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Текст: Станислав Сергеев
Защищавшаяся от насилия жительница Бурятии получила срок и "попала" на миллион рублей
Эта история – очередное тому подтверждение. Но, кроме срока,  героине нашей статьи придется   заплатить еще и 1 млн рублей родственникам погибшего.

Завязка этой истории вполне стандартная для криминальной хроники Бурятии: кухня, мужчина и женщина, у которых неожиданно возникла друг к другу неприязнь. Как следует из материалов суда, мужчина вел себя агрессивно, угрожал убийством и даже демонстрировал нож, дабы убедить в серьезности своих намерений. Не обошлось и без спиртного. 

Испугавшаяся женщина  Альбина (имя изменено), пытаясь защититься, тоже воспользовалась ножом. Но угрозами не ограничилась и пустила его в ход против Георгия (имя изменено). В итоге  множество ран, обильная кровопотеря, от чего мужчина скончался в стационаре районной больницы.

Позже районный суд признал Альбину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. И назначил ей наказание - семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Но это еще не конец истории. 

С иском в суд обратились убитые горем родители погибшего.

«По вине ответчика они (истцы) потеряли самого близкого и родного человека - сына. Утрата ребенка тяжела и невосполнима. В связи с гибелью сына перенесли нравственные, психические страдания, также материальные расходы в связи с его похоронами»

- описывает суд их позицию.

От Альбины они требовали компенсировать расходы на погребение – 103 тыс. рублей, а также по 1 млн рублей в пользу каждого за причиненный моральный вред. Ведь погибший «оказывал родителям материальную помощь, кроме того,   помощь в ведении хозяйства. В связи с гибелью сына истцы перенесли нравственные, психические страдания, ухудшилось состояние здоровья». 

Альбина же в суде заявила, что не возражает возместить 103 тысячи на погребение. Однако сумма в 2 млн рублей (по 1 млн на каждого), по ее мнению, завышена и «не отвечает требованиям разумности и справедливости». Также  просила учесть, что она «нанесла телесные повреждения потерпевшему при защите от посягательства со стороны погибшего».  

Кроме того, на иждивении ответчика находится дочь, которая проходит обучение, в связи с чем ответчик несет расходы,   оплачивает кредит, коммунальные платежи за две квартиры и в настоящее время пребывает в тяжелом материальном положении. Также ответчик оплачивает коммунальные платежи за свою мать». 

При этом она не отказывалась компенсировать родителям убитого моральный вред и  согласна на сумму в 100 тыс. рублей.

Присутствующий на разбирательстве помощник прокурора дал заключение и назвал сумму в 400 тыс. рублей, которая, по его мнению, сможет компенсировать моральный вред потерпевшим.

В итоге суд решил по-своему и обязал Альбину выплатить по 500 тыс. рублей каждому из родителей плюс расходы на погребение. Женщина решила обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, где повторила свои доводы относительно тяжелого материального положения, а также то, что Георгий угрожал ей.

Однако судебная коллегия «верхушки» пришла к тому же выводу, что и суд первой инстанции: «Судом при определении размера компенсации морального вреда учтены в том числе фактические обстоятельства, при которых наступила смерть (Георгия. – Прим. ред.). При рассмотрении уголовного дела такое смягчающее наказание обстоятельство, как противоправность или аморальность поведения потерпевшего не установлено. В связи с этим довод апелляционной жалобы об отсутствии оценки суда противоправному поведению со стороны потерпевшего судебной коллегией отклоняется».

В итоге Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. А значит, Альбине, кроме отбытия тюремного срока, придется еще и заплатить больше 1 млн рублей за то, что она «переборщила» с самообороной.

Станислав Сергеев, «Номер один».
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