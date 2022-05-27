Происшествия 27.05.2022 в 12:30

В Бурятии дети устроили крупный пожар

Сгорели постройки на двух участках
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии дети устроили крупный пожар
Днем 26 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании надворных построек на двух участках на станции Саянтуй.

«В результате пожара огнем уничтожено дощатое ограждение, баня, на общей площади 34 квадратных метра, повреждена надворная постройка на общей площади 10 квадратных метров, выгорела сухая трава на площади 500 квадратных метров», - рассказали в МЧС.

Выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость с огнем.

«Дознавателями установлено, что двое детей 10 и 12 лет играли спичками, один из них поджог сухую траву вблизи дощатого ограждения. Под порывами ветра огонь быстро распространился по траве и перешел на конструкции построек на участке. Самостоятельно потушить возгорание не получилось», - рассказали в МЧС.

Всего с начала года из-за детской шалости в Бурятии произошло уже 38 пожаров.

Фото: МЧС Бурятии
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