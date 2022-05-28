Происшествия 28.05.2022 в 14:34

В Бурятии психический больной убийца коров напал с ножом полицейского

Участковый должен был доставить его в психдиспансер, но в итоге сам оказался в больнице
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии психический больной убийца коров напал с ножом полицейского
В Тункинском районе задержан местный житель, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

27 мая 2022 года в вечернее время в Тункинскую центральную районную больницу госпитализирован 35-летний участковый уполномоченный местного отдела полиции с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки слева и справа, а также обширной раной левого плеча.  Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

По подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний молодой человек, которого сотрудники полиции совместно с врачом и фельдшером должны были сопроводить для принудительной госпитализации в Республиканский психоневрологический диспансер.

По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Нуган вместе с матерью. Он страдает психическим заболеванием, и ранее в связи с агрессивным поведением и нападениями на людей неоднократно подвергался принудительной госпитализации, а также привлекался к уголовной ответственности. Недавно во время очередного сезонного обострения своего заболевания он вновь стал угрожать местным жителям, а также зарезал несколько коров, в связи с чем сельчане и мать молодого человека обратились с жалобами, на основании которых врачебной комиссией принято решение о принудительной госпитализации больного.

Сопровождать молодого человека в лечебное учреждение было поручено двум участковым уполномоченным полиции, врачу и фельдшеру, которые с этой целью прибыли к нему домой. Однако, узнав о решении, подозреваемый попытался скрыться от представителей власти. Сотрудники полиции погнались за ним. Один из них настиг беглеца. Однако молодой человек внезапно развернулся, повалил полицейского на землю, выхватил из кармана нож и нанес им несколько ударов потерпевшему в грудь и плечо. Сотрудник, несмотря на тяжелые ранения, смог произвести несколько выстрелов из табельного оружия, чем спугнул нападавшего. Подозреваемый оставил полицейского и скрылся с места происшествия. Позже в ходе розыскных мероприятий он был задержан в лесном массиве возле реки.        

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Для установления вопросов о вменяемости нападавшего будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Фото: «Номер один»

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