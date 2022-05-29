Происшествия 29.05.2022 в 11:37

В районах Бурятии появились водители-мошенники

Они соглашаются взять попутчика к себе в машину, но после предоплаты «исчезают»
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Текст: Номер один
В районах Бурятии появились водители-мошенники
В районах Бурятии уже много лет жители сел пользуются услугами попутчиков. Тем более, что это взаимовыгодно – сельчане могут комфортно доехать до города в нужные им сроки и сэкономив на покупке билетов на междугородний транспорт. Водители экономят на бензине, беря оплату от попутчика. Однако в последнее время в этой цепочке появилась брешь. Мошенники, пользуясь тем, что такая услуга пользуется огромным спросом, придумали, как на этом можно наживиться. 

В паблике «Аноним Кяхты» поделились своим негативным опытом: 

- Про водителя-мошенника из группы "попутчиков". Этот человек обманывает. Пообещал поехать в Улан-Удэ в 6 утра, просил перевести предоплату 200 р. Не приехал и не вернул деньги, добавил в ЧС. Не ведитесь! Меняет имя на странице - Андрей Зайганов, Земсков, Зуев... – пишет автор анонимного поста. 

Из скрина переписки с мошенником видно, что «водитель» озвучивает цену поездки, например, 400 рублей. И сразу просит предоплату в 200 рублей, чтобы «оставить за Вами бронь». Но сразу после перечисления нужной суммы, собеседник пропадает, предварительно он вносит ваш номер в черный список. 

Как выяснилось, такой случай не единичный. 

- В марте нужно было срочно рано утром ехать в Улан-Удэ, также обманул, - пишут в комментариях к посту. 

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