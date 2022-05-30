В Бурятии перевернулся грузовик с детьми, один ребенок погиб

Смертельное ДТП произошло днем 29 мая на дороге между селами Тамир и Кудара Сомон в Кухтинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там опрокинулся микрогрузовик «Тойота Тойо Ас» под управлением 39-летнего водителя.В машине с водителем ехали 4 племянника – мальчики в возрасте 6, 8, 9 и 12 лет. В результате аварии 8-летний ребенок погиб на месте, остальных детей доставили в больницу.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель микрогрузовика не имел прав.Фото: ГИБДД Бурятии