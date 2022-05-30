Происшествия 30.05.2022 в 08:26
Попавшие в беду жители Бурятии спаслись благодаря костру
Двух мужчин на лодке прибило к острову, где им пришлось ночевать
Текст: Константин Воронов
Утром 28 мая сотрудники МЧС Бурятии выехали в район Северобайкальска на поиски двух мужчин, которые 27 мая ушли плавать на резиновой лодке по протоке, впадающей в Байкал, и не вернулись.
«Благодаря очевидцам, которые заметили дым на острове, спасателям в кратчайшие сроки удалось найти потерявшихся мужчин на одном из островов в протоках устья реки Тыя. Со слов мужчин, они отправились на прогулку на двухвёсельной резиновой лодке. Порывами ветра лодку отнесло в сторону островов, из-за чего им пришлось переночевать на одном из них и развести костёр, который и был замечен очевидцами», - рассказали в МЧС.
Спасатели доставили мужчин на берег на катере «Стрингер», спасённые находятся в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС Бурятии
«Благодаря очевидцам, которые заметили дым на острове, спасателям в кратчайшие сроки удалось найти потерявшихся мужчин на одном из островов в протоках устья реки Тыя. Со слов мужчин, они отправились на прогулку на двухвёсельной резиновой лодке. Порывами ветра лодку отнесло в сторону островов, из-за чего им пришлось переночевать на одном из них и развести костёр, который и был замечен очевидцами», - рассказали в МЧС.
Спасатели доставили мужчин на берег на катере «Стрингер», спасённые находятся в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС Бурятии
Тегиспасение