Попавшие в беду жители Бурятии спаслись благодаря костру

Утром 28 мая сотрудники МЧС Бурятии выехали в район Северобайкальска на поиски двух мужчин, которые 27 мая ушли плавать на резиновой лодке по протоке, впадающей в Байкал, и не вернулись.«Благодаря очевидцам, которые заметили дым на острове, спасателям в кратчайшие сроки удалось найти потерявшихся мужчин на одном из островов в протоках устья реки Тыя. Со слов мужчин, они отправились на прогулку на двухвёсельной резиновой лодке. Порывами ветра лодку отнесло в сторону островов, из-за чего им пришлось переночевать на одном из них и развести костёр, который и был замечен очевидцами», - рассказали в МЧС.Спасатели доставили мужчин на берег на катере «Стрингер», спасённые находятся в удовлетворительном состоянии.Фото: МЧС Бурятии