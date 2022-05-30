Происшествия 30.05.2022 в 10:11
В Бурятии погубивший ребенка водитель был пьян
Состояние остальных пострадавших в ДТП детей не вызывает опасений
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель, по вине которого погиб 8-летний мальчик в Кяхтинском районе, находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав на управление автомобилем у мужчины не было.
Напомним, в воскресенье днем водитель микрогрузовика «Тойота», ехавший со стороны села Тамир в направлении села Кудара-Сомон, не справился с управлением и перевернулся. В автомобиле вместе с мужчиной находились его четверо племянников – мальчики в возрасте 5, 8, 9 и 12 лет. В результате аварии 5-летний ребенок погиб на месте, остальных детей доставили в больницу.
Напомним, в воскресенье днем водитель микрогрузовика «Тойота», ехавший со стороны села Тамир в направлении села Кудара-Сомон, не справился с управлением и перевернулся. В автомобиле вместе с мужчиной находились его четверо племянников – мальчики в возрасте 5, 8, 9 и 12 лет. В результате аварии 5-летний ребенок погиб на месте, остальных детей доставили в больницу.
Как сообщили в Минздраве Бурятии, на данный момент жизни пострадавших детей ничего не угрожает: после обследования их отправили на амбулаторное лечение.
Фото: ГИБДД Бурятии
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