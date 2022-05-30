В Бурятии умерла школьница, попавшая в ДТП вместе с друзьями

Напомним, авария случилась около 6 часов утра 28 мая в селе Исинга. Там опрокинулся автомобиль «Дайхатсу Териос» под управлением 17-летней школьницы. В результате ДТП травмы получили сама девушка-водитель и 4 пассажира автомобиля: трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.





Сегодня утром стало известно, что в больнице скончалась 17-летняя девушка, попавшая в ДТП в Еравнинском районе. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.По данным телеграм-канала Babr Mash, школьница, которая была за рулём перевернувшейся машины, взяла её без разрешения. Она позвала в гости друзей, пока родительница была в отъезде. Ребята веселились, а когда под утро решили расходиться, девочка предложила всех развезти.Фото: ГИБДД Бурятии, «Номер один»