Происшествия 30.05.2022 в 10:31
В Бурятии умерла школьница, попавшая в ДТП вместе с друзьями
В аварии пострадали еще четверо несовершеннолетних
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром стало известно, что в больнице скончалась 17-летняя девушка, попавшая в ДТП в Еравнинском районе. Об этом сообщили в ГИБДД Бурятии.
По данным телеграм-канала Babr Mash, школьница, которая была за рулём перевернувшейся машины, взяла её без разрешения. Она позвала в гости друзей, пока родительница была в отъезде. Ребята веселились, а когда под утро решили расходиться, девочка предложила всех развезти.
Фото: ГИБДД Бурятии, «Номер один»
Напомним, авария случилась около 6 часов утра 28 мая в селе Исинга. Там опрокинулся автомобиль «Дайхатсу Териос» под управлением 17-летней школьницы. В результате ДТП травмы получили сама девушка-водитель и 4 пассажира автомобиля: трое 17-летних и 15-летний учащиеся местной школы. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По данным телеграм-канала Babr Mash, школьница, которая была за рулём перевернувшейся машины, взяла её без разрешения. Она позвала в гости друзей, пока родительница была в отъезде. Ребята веселились, а когда под утро решили расходиться, девочка предложила всех развезти.
Фото: ГИБДД Бурятии, «Номер один»
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