Происшествия 30.05.2022 в 10:58

Число заболевших сальмонеллезом жителей Бурятии достигло 45

Еще более 100 человек имеют статус «контактных»
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Текст: Константин Воронов
Число заболевших сальмонеллезом жителей Бурятии достигло 45
Как сообщили в Минздраве Бурятии, общее количество заболевших сальмонеллезом в результате отравления в Новоселенгинске достигло 45 человек, число контактных лиц, в том числе в домашних очагах, составляет 116 человек.

«В инфекционное отделение Гусиноозерской ЦРБ госпитализированы 44 больных, в т.ч. 19 детей, 25 взрослых. 1 пациент госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. 7 контактных из домашнего очага находятся под ежедневным медицинским наблюдением в селе Поселье Иволгинского района. Состояние пациентов средней и лёгкой степени тяжести. В Гусиноозерской ЦРБ для лечения заболевших развернуто 50 коек. Ситуация находится под пристальным контролем Министерства здравоохранения РБ», - сообщили в министерстве.

Напомним, проверкой инцидента уже занимается Следственный комитет Бурятии.

По данным ведомства, 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате родителями и преподавателями для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года было организовано чаепитие. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда – приготовили в школьной столовой. После употребления продуктов в пищу большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью.

«Остатки пищи изъяты для лабораторных исследований. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - рассказали в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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