Происшествия 30.05.2022 в 11:20

Бурятия поставила печальный рекорд по числу жертв ДТП

За минувшие выходные на дорогах погибли трое, ранены еще 19 человек
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Текст: Константин Воронов
Бурятия поставила печальный рекорд по числу жертв ДТП
В Бурятии за минувшие выходные зарегистрировано несколько ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести.

Как уже сообщал «Номер один», в Кяхтинском районе перевернулся микрогрузовик с детьми, водитель которого был пьян. В результате погиб 5-летний ребенок, еще трех ребятишек госпитализировали. А в селе Исинга Еравнинского района перевернулся «Дайхатсу Териос» под управлением 17-летней школьницы. Девушка позже скончалась в больнице, еще четверо подростков получили различные травмы.

Еще одна смертельная авария произошла в Кяхтинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ранним утром в субботу в Кяхте 32-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с «Тойотой Короной». В результате аварии 21-летний пассажир «Камри» от полученных травм скончался на месте. Оба водителя и 33-летняя пассажирка «Короны» госпитализированы.

Вчера ночью в поселке Энхалук 30-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и врезался в электроопору. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

Фото: ГИБДД Бурятии
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